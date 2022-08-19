Минниханов сообщил о планах поставлять в Индонезию вертолеты, суда и халяльную продукцию

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с делегацией Союза кооперативов Индонезии «Инкопонтрен» в Доме Правительства РТ. Он призвал нарастить торгово-экономическое сотрудничество и заявил о готовности поставлять в Индонезию татарстанские товары сферы машиностроения, медицины и питания.

«Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок в Индонезию нефтехимической и машиностроительной продукции, грузовых автомобилей, вертолетов, судов, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, халяльных товаров. Вы также могли бы поставлять нам свою продукцию», – сказал Президент РТ.

Развитию сотрудничества Татарстана и Индонезии, по его мнению, способствует совместная работа по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», участие индонезийских делегаций в казанских мероприятиях. В частности, ожидается, что представители государства приедут на Казанский глобальный молодежный саммит.

Представители индонезийской делегации планируют посетить Агентство инвестиционного развития РТ, древний город Болгар, Российский исламский институт, познакомится с компаниями «Татнефть», «Таиф-НК» и «Танеко», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Справка:

Союз кооперативов Индонезии «Инкопонтрен» создан в 1994 году. Он объединяет 2439 кооперативов в различных сферах индонезийской экономики, создавая как мелкие и средние, так и крупные предприятия. Важным направлением деятельности является импорт говядины (халяльной), а также экспорт индонезийской сельскохозяйственной продукции.