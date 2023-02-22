Минниханов сократил число и повысил размер госпремий РТ в области науки и техники

Размер ежегодных государственных премий РТ в области науки и техники увеличен с 800 тыс. до 1 млн рублей. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что госпремии были учреждены в 1993 году для поощрения выдающихся достижений в области науки и техники и стимулирования научно-технического прогресса в Татарстане. Ежегодно исследователи претендовали на пять таких премий, однако с 2023 года их количество сокращается до четырех.

Кроме того, указом вносится несколько обновлений в предыдущую версию документа и указ «О стратегии развития научной и инновационной сферы РТ», связанных с изменением наименования должности руководителя республики.