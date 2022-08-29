Минниханов: Во времена потрясений мира важна способность молодежи преодолевать трудности

Во время общей мировой нестабильности роль молодых людей в глобальной повестке особенно велика, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на панельной сессии Глобального молодежного саммита в Казани. По его словам, содействие решению проблем молодежи, а также удовлетворение их законных потребностей стало важной частью политики разных государств.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Молодые люди все чаще требуют от обществ, в которых они живут, более справедливых, равноправных и прогрессивных возможностей. Необходимость удовлетворения законных потребностей молодежи, содействие в решении ее проблем становится важным фактором в политике государств и регионов. Задача любого общества – дать молодежи возможности для реализации ее потенциала – предоставить качественное образование, доступ к рынкам труда, социальные лифты, возможность активного участия в общественной жизни и многое другое», – отметил Минниханов.

По его мнению, международная коммуникация молодежи становится также все более значимой, ведь именно молодые люди вскоре будут определять мировую политику. «Во времена, когда мир переживает разные потрясения, энергичность, инициативность молодежи, ее способность преодолевать трудности должна обеспечить ей достойное и отнюдь не символическое место в глобальных процессах», – заявил Президент Татарстана.

По его словам, республика остается одним из самых стабильных регионов России в плане единения культур и гражданской общности. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет составляет 28% от общей численности населения Татарстана. При этом в регионе существуют ряд проектов, направленных на развитие созидательного потенциала молодежи, подчеркнул Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня в Татарстане реализуется ряд крупных проектов, интегрирующих созидательный потенциал молодежи. Это Молодежная Ассамблея народов Татарстана, молодежное движение «Сәләт», которое проводит большую работу в рамках ОИС, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский открытый университет талантов, академия молодежной дипломатии и многие другие», – пояснил он.

На Казанский Глобальный молодежный саммит приехали более сотни представителей из 67 стран, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, это говорит о многогранности связи России и ОИС, а также широкой международной общественной поддержке этого взаимодействия.

«Отношения России и стран, входящих в ОИС, находятся на подъеме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития. Не приемлемо повсеместное навязывания Западом своих псевдоценностей, попытки изолировать страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачиванием против них блоков и союзов», – зачитал приветствие главы МИД РФ Сергея Лаврова специальный представитель министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов.

На пленарной сессии министры по делам молодежи из ОАЭ и Ливии рассказали о том, как реализуется молодежная политика в их странах. Об опыте Казани в молодежной политике рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«Казань неслучайно называют северной столицей ислама. Это важная часть ДНК нашего города. Многочисленные фестивали, концерты, граффити, танцевальные баттлы, веломарафоны, научные исследования – это меняет город и создает пространство выбора и самореализации способностей каждого», – сообщил Метшин.

Напомним, что Казанский Глобальный молодежный саммит проходит по линии «Казань – молодежная столица ОИС». На него приехали представители 67 стран, чтобы обсудить наиболее актуальные и важные проблемы нынешней мировой молодежной политики.