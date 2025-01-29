Минниханов: Снизилось количество пожаров – это спасенные жизни наших граждан

В прошлом году снизилось количество пожаров и гибели людей на них. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ.

«Комплекс надзорно-профилактических мероприятий, а также улучшение показателей оперативной работы подразделений пожарной службы позволили значительно улучшить ситуацию. Это – спасенные жизни наших граждан и сохраненное имущество!» – отметил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана положительно оценил реализацию акции «Установи извещатель – защити своих близких!». Установленные пожарные извещатели уже показали свою эффективность. Только в прошлом году зарегистрировано десять случаев, где жильцы были своевременно оповещены о возгорании, что спасло жизни 21 человеку, в том числе 6 детям.

Кроме того, Раис республики подчеркнул, что для обеспечения безопасности людей на водных объектах нужно продолжить работу по созданию новых пляжей.