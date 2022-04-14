Минниханов: «Сколково» большой, но есть компетенции, где Иннополис может быть полезным

Инновационный центр «Сколково» и проект «Иннополис» должны сыграть решающую роль в обеспечении цифровой безопасности России. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Первый этап развития проекта „Иннополис“ состоялся при участии федеральной поддержки, но нужно дальше развиваться. Сегодня мы обсудили наше стратегическое партнерство со „Сколково“ и „Сколтехом“. Центр „Сколково“ большой, но есть компетенции, где Иннополис может быть полезным партнером. Мы можем быстро сделать технопарк, но главное в этом процессе — люди, подготовленные специалисты. Поэтому нам необходимо обратить большое внимание на подготовку людей. Мы должны обеспечить цифровую безопасность нашей страны. Здесь и „Сколково“ и „Иннополис“ должны играть решающую роль», — сказал руководитель Татарстана.

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов и генеральный директор «ОЭЗ „Иннополис“» Ренат Халимов сегодня заключили соглашение о развитии двустороннего сотрудничества. Партнеры утвердили план мероприятий по организации совместной работы. Документ подписан в присутствии председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и Президента Татарстана Рустама Минниханова.