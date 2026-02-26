news_header_top
Общество 26 февраля 2026 13:23

Минниханов: «Школа – это центр не только образования, но и воспитания»

Директора школ и классные руководители должны следить за тем, что дети приносят в школу. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казанской городской думы.

«Школа – это центр не только образования, но и воспитания. Последние события, такие как трагедия в 175-й школе и неприятный факт в Нижнекамске, требуют внимания. Дети в школу ходят не со школьным, а с походным рюкзаком. Приносят ножи, баллончики и прочее. Мы из школы тюрьму сделать не можем, но привести в порядок нужно», – заявил Раис РТ.

При этом Минниханов добавил, что по образованию Казань обгоняет большинство регионов по многим показателям.

