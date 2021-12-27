Минниханов: Ситуация с коронавирусом в Татарстане стабилизировалась

В республике удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Процесс вакцинации нужно продолжить для сохранения жизни людей. Об этом на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, ситуация с распространением инфекции находится под постоянным контролем руководства республики.

«Каждое утреннее совещание у меня начинается с ковида. Сейчас ситуация стабилизировалась, заболеваемость снижается. Да, в целом по стране мы выглядим неплохо, но мы потеряли 1 416 человек. Каждый день теряем людей», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что большая часть погибших – те, кто не принял всерьез призывы о важности вакцинации.

«Мы говорим, что надо вакцинироваться, нужно бережно относиться к своему здоровью. Вакцины у нас есть, все необходимое для вакцинации есть. Сегодня хотя бы первым компонентом провакцинированы более 2,2 млн жителей. Как только ковид ослабевает, сразу число желающих поставить прививку уменьшается. Очень сожалею, что не всем удается объяснить важность вакцинации», – подчеркнул Рустам Минниханов.

