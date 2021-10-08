Минниханов: Системы «Народный контроль» и «Инцидент-менеджмент» повышают доверие к власти

Электронные системы для обратной связи с населением делают работу органов власти более прозрачной и повышают доверие со стороны населения. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Следует и дальше развивать сервисы и услуги, реализующие механизмы обратной связи, в том числе „Народный контроль“, „Инцидент-менеджмент“, предоставляя гражданам возможность выражать свое мнение и участвовать в решении широкого круга вопросов. Такие платформы являются эффективным инструментом повышения прозрачности деятельности госорганов и снижения коррупционных рисков», — сказал Минниханов.

По словам руководителя республики, больше всего татарстанцев волнуют вопросы, связанные с качеством услуг ЖКХ, работой общественного транспорта, качеством дорожного покрытия, очисткой дорог и тротуаров от снега, работой ливневок в крупных городах. Кроме того, жителей республики волнуют инфраструктурная обеспеченность развивающихся городских и пригородных поселков, несвоевременный и некачественный вывоз мусора, жалобы на медицинское обслуживание.

«Задача органов власти — оперативно реагировать на замечания, принимая исчерпывающие меры по их решению», — подчеркнул Президент РТ.