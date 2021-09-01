Минниханов: Система электронного образования Татарстана выросла до 1 млн пользователей

В Татарстане полностью сформирована инфраструктура, которая обеспечивает школы республики высокоскоростным интернетом. Это позволяет электронной системе образования развиваться и совершенствоваться. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов во время лекции для студентов в рамках проекта Российского общества «Знание».

«Сегодня в системе образования порядка 1 млн пользователей – это и дети, и родители. Система развивается, на сегодняшний день все школы Татарстана обеспечены оптико-волоконной связью, даже сельские. У нас всего 9 тыс. учреждений [образования] обеспечено, еще 2,5 тыс. мы в течение этого года должны обеспечить оптико-волоконной связью», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана провел лекцию для студентов на тему «Цифровизация в регионах. Опыт Республики Татарстан». Слушателями стали студенты татарстанских вузов, обучающихся по направлениям информационных технологий.