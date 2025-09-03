Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Казанский научный центр внес большой вклад в дело снабжения фронта и тыла важными для обороны страны научно-техническими разработками. Об этом на праздновании юбилея КазНЦ РАН заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Символично, что Казанский научный центр встречает свой юбилей в Год защитника Отечества. Его история неразрывно связана с периодом тяжелейших испытаний, великого труда и ратного подвига, выпавших на долю нашего народа в борьбе с нацистской Германией. Решение об эвакуации Президиума Академии наук Советского Союза в столицу Татарстана было принято Правительством уже 16 июля 1941 года. В военные годы в Казани трудились сотрудники 33 ведущих отечественных научных учреждений. Мы по праву можем сказать, что в годы Великой Отечественной войны через столицу Советской Татарии проходила линия научной обороны нашего государства», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что сегодня наша страна сталкивается с беспрецедентными внешними угрозами и вызовами, а обеспечение технологического лидерства России стало необходимым условием дальнейшего развития и процветания.

«Уверен, как и прежде, объединив усилия, под руководством федерального Правительства и Российской академии наук мы решим все задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Путиным в научно-технической сфере», – заключил Минниханов.

Недооценка научного потенциала СССР стала одним из факторов провала наступления нацисткой Германии, добавил директор ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук» Александр Калачев.

«Мы глубоко признательны тем ученым, которые самоотверженно трудились в Казани в годы Великой Отечественной войны и в дальнейшем стояли у истоков нашего центра. Сегодня наша страна вновь осознает острую необходимость обеспечения научно-технологического суверенитета и понимает роль фундаментальной науки в этом процессе», – заявил он.

Рустам Минниханов вручил ряд наград сотрудникам Казанского центра Российской Академии наук, а также Арбузовскую премию профессору из Венгрии Дьердю Кеглевичу.