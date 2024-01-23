Минниханов: СИБУР в 2023 году вложил в два татарстанских предприятия 65 млрд рублей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Объем вложений СИБУРа в предприятия, расположенные в Татарстане, по итогам 2023 года составил 65 млрд рублей. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с председателем правления, гендиректором компании Михаилом Карисаловым в Москве.

«Компания развивает модель, которая укрепляет позиции Татарстана, как одного из индустриальных центров страны. По итогам 2023 года объем вложений компании в предприятия, расположенные в Татарстане, составил 65 млрд рублей», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны обсудили вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Татарстана и СИБУРом, а также дальнейшее развитие республиканских предприятий холдинга.