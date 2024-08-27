Минниханов: «Семья — это залог сохранения традиций, культуры, родного языка»

Сегодня в Казанском Кремле состоялся торжественный прием в честь 45 семей, признанных лучшими в Татарстане. Провели его Раис РТ Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что 2024-й в России объявлен Годом семьи. «Семья — основа любого государства. Крайне важно транслировать традиционные семейные ценности и делиться позитивным жизненным опытом больших крепких семей. Семья — это залог сохранения традиций, культуры, родного языка», — поделился он своим пониманием значения этого общественного института.

«Вы взяли на себя благородный, неоценимый труд родительства — достойно воспитать замечательных детей», — обратился Раис Татарстана к участникам приема.

Минниханов выразил уверенность, что именно в семье закладываются основные человеческие ценности: любовь к земле и родному дому, верность Родине, ответственность и трудолюбие.

«Мы преклоняемся перед матерями, давшими стране мужественных сынов Отечества. Особые слова благодарности — женам, семьям участников специальной военной операции, которые героически защищают нашу мирную жизнь. Вы их надежный тыл и опора!» — заметил он.

«Мы гордимся нашими многодетными семьями, семьями с приемными детьми за их щедрость души, любовь и заботу», — добавил руководитель республики.

После этого Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград. Родители пяти детей Ильнур Мотыгуллин и Алия Нуралиева оказались удостоены медали ордена «Родительская слава».

Кроме того, Раис РТ вручил медали «Ана даны — Материнская слава» пяти многодетным матерям: Фирузе Шариповой из Азнакаевского района, Фание Каримовой из Альметьевского района, Марие Псурцевой из Лениногорского района, Гузелии Гильфановой из Тукаевского района и Нине Андреевой из Черемшанского района.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.