Минниханов: Сейчас особую значимость приобретает воспитание в молодежи любви к Родине

В нынешнее непростое время особую значимость приобретает воспитание в молодежи любви к Родине, уважения к Отечеству и готовности встать на его защиту, а также высоких нравственных ориентиров. Своим видением ситуации на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ поделился Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сейчас перед нами стоят новые вызовы. Особо актуальными становятся вопросы воспитания в нашей молодежи любви к Родине, уважения к Отечеству, готовности встать на ее защиту и высоких нравственных качеств. Это важнейшая задача смыслового наполнения нашей работы. Причем нельзя ограничиваться разовыми акциями. Это должна быть системная, четкая, плановая работа», — заявил Раис РТ.

Одна из ключевых ролей в этом вопросе отведена Всероссийскому движению детей и молодежи «Движение первых», создание которого поддержал Президент России Владимир Путин, добавил Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан должен стать одним из флагманов развития движения. Региональное отделение организации возглавил помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов.

«В этом направлении министерства культуры, образования и науки, по делам молодежи, спорта и главы муниципалитетов должны работать вместе. Татарстан должен стать надежным партнером „Движения первых“ и самым активным его участником», — поручил Минниханов.

Особое внимание, по мнению Раиса РТ, необходимо уделить работе со студенчеством Татарстана. В связи с этим он попросил ректоров вузов не допускать формализма и быть максимально погруженными в вопросы, волнующие обучающихся.

С докладом о результатах работы Министерства по делам молодежи РТ выступил глава ведомства Ринат Садыков. Он рассказал о реализации льготных жилищных программ для молодых семей, улучшении инфраструктуры молодежной политики, грядущей летней оздоровительной кампании и многом другом. Чиновник отдельно остановился на поддержке «Движения первых» в Татарстане со стороны ведомства.

«В 2023 году приоритетной задачей для всех нас выступает формирование и развитие в Татарстане Всероссийского движения детей и молодежи „Движение первых“. Для эффективного запуска важного для молодежной политики проекта требуется качественно новый уровень межведомственного взаимодействия органов государственной власти, муниципалитетов, образовательных организаций всех уровней, активное включение институтов гражданского общества. В республике созданы все условия, имеется необходимая инфраструктура, большой опыт для успешной реализации задач всероссийского „Движения первых“», —уверен Садыков.