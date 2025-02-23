Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества.

«Эта памятная дата символизирует мужество, стойкость и самоотверженность наших воинов, их верность Родине и ответственность за её судьбу, традиции военного искусства и историю славных побед», – отметил Минниханов.

Раис РТ добавил, что 23 февраля по всей стране чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, всех, кто нёс и несёт службу в армии и на флоте, пограничных войсках, войсках национальной гвардии, специальных подразделениях.

«С особыми словами благодарности в этот день мы обращаемся к тем, кто прямо сейчас находится на боевому посту, на передовой», – подчеркнул он.

Минниханов напомнил, что в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность ветеранам и в признание подвига участников специальной военной операции, 2025-й объявлен в Российской Федерации и Республике Татарстан Годом защитника Отечества.

«Являясь наследниками поколения победителей, сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу, обеспечивают безопасность страны, нынешнего и будущих поколений. Мы гордимся земляками и верим в Победу! Наш святой долг – всегда помнить о тех, кто пал на поле боя, защищая свой народ и Отечество. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти, в сердцах родных и близких», – отметил Раис РТ.

«Убеждён, что каждый из нас – патриот своей страны, республики, семьи и родного дома. Каждый на своём месте вносит вклад в общее дело, и именно это объединяет нас в стремлении к Победе», – продолжил Минниханов.

Он пожелал, чтобы День защитника Отечества стал ярким проявлением единства граждан и сплочённости общества вокруг наших защитников, а также напоминанием о том, что вместе мы можем преодолеть любые трудности.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородных начинаниях, счастья и благополучия вашим семьям. Пусть всегда будет рядом надёжный тыл и поддержка близких. С праздником! С Днём защитника Отечества!» – заключил Раис РТ.