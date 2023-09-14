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Минниханов: Сегодня Татарстан – опорный субъект Российской Федерации
Сегодня Республика Татарстан является опорным субъектом Российской Федерации, передовым и экономически успешным регионом. В основе наших достижений лежит созидательный труд всех поколений татарстанцев, их преданность республике, любовь к Родине. Наша общая задача – шаг за шагом продолжить этот путь, внося свой вклад в развитие сильной России. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету республики.
Минниханов отметил, что серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности. «Тем не менее мы достойно с ними справляемся. Мы доказали – нас не сломить!» – подчеркнул Раис РТ.
«Благодаря твердому курсу Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина укрепляется военно-оборонный потенциал государства, сохраняется устойчивость экономики, растет консолидация нашего общества», – сказал руководитель республики.
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