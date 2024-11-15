Минниханов: Сегодня для России и Китая остаётся важным вопрос логистики

Во взаимоотношениях России и Китая одним из определяющих остаётся вопрос логистики. Об этом на пленарной сессии форума «РОСТКИ» сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня для наших стран очень актуален вопрос логистики. В Китае реализуется грандиозный проект "Один пояс – один путь", который подразумевает создание новых международных транспортных коридоров. Как раз в конце прошлого года введена трасса М12, которая входит в состав коридора "Европа – Западный Китай"», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан и Китай активно сотрудничают по многим направлениям. В республике работает множество крупных китайских предприятий, а товарооборот ежегодно растет. Раис РТ напомнил, что недавно открылся и прямой рейс между Казанью и Шанхаем.

«Очень надеюсь, что прямые рейсы будут открыты и с другими городами Китая», – добавил Минниханов.

О развитии торговой логистики участникам пленарной сессии рассказал помощник Президента России Игорь Левитин. Он привел в пример карту, где обозначены главные транспортные пути между странами Азии, Африки и России. Особое внимание и наибольшие усилия необходимо приложить для развития Северного морского пути, уверен он.

«В будущем наша совместная работа должна быть направлена на этот транспортный коридор, так как он получается наиболее быстрым и комфортным. Нам предстоит сделать его более конкурентным, чтобы он смог соперничать с путями через Африку и Суэцкий канал», – пояснил Левитин.

Ещё одной проблемой он назвал разницу в стандартах железных дорог в разных странах. Создание единой системы напрямую отразится на росте товарооборота, сделает перевозки намного более комфортными и доступными.