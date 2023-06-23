Минниханов: Сегодня актуальна подготовка управленцев, умеющих работать в сложных условиях

Сегодня как никогда актуальна задача подготовки управленческих кадров, которые способны работать в самых сложных условиях. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на международной научно-практической конференции «Современное бизнес-образование: Россия и мир» в Казанском федеральном университете.

Приветствуя участников конференции, руководитель республики заметил, что встреча в подобном формате проходила в 2018 году, но «в совершенно других геополитических условиях».

«Татарстан, один из ведущих экономических центров страны, не первый раз становится площадкой для экспертных дискуссий, посвященных вопросам бизнес-образования», — сказал он.

Минниханов подчеркнул, что Россия неуклонно следует курсом построения многополярного мира, основанного на принципах суверенного равенства государств, многообразия культур и цивилизаций. «Мы знаем реакцию коллективного Запада», — добавил он.

По словам Раиса Татарстана, несмотря на беспрецедентные внешние ограничения, в прошлом году ВРП республики увеличился на 6% и приблизился к 4 трлн рублей. По выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции Татарстан занимает пятое место среди регионов России и первое в Приволжском федеральном округе.

Каждая вторая отечественная шина и тонна синтетических каучуков, каждый третий грузовой автомобиль и квадратный метр полиэтилена изготовлены в Татарстане, констатировал Минниханов.

«Наряду с развитой производственной базой к числу конкурентных преимуществ Татарстана относится его мощный научно-технический потенциал», — отметил он.

Образовательные и исследовательские организации Татарстана вовлечены в реализацию всех ключевых мероприятий национального проекта «Наука и университеты» и смежных стратегических инициатив. Пять вузов в республике являются участниками программы «Приоритет 2030», три университета выиграли право на создание передовых инженерных школ, рассказал Раис РТ.

«Для ускорения процессов коммерциализации научно- технических разработок на базе КФУ создана республиканская стартап-студия», — продолжил он.

По мнению Минниханова, об уровне востребованности бизнес-компетенций в молодежной среде Татарстана свидетельствует тот факт, что по количеству заявок, поданных на всероссийских конкурс «Студенческий стартап», республика заняла первое место, опередив Москву и Санкт-Петербург.

«Несмотря на непростую международную ситуацию, мы стремимся расширять связи с дружественными государствами, в том числе в научно-образовательной сфере», — заверил он.

В завершение руководитель республики отметил роль Высшей школы бизнеса КФУ в подготовке и повышении квалификации управленческих кадров для реального сектора экономики и системы государственного управления.

«Уверен, что профессиональный диалог с участием представителей школы и других учебных заведений

страны позволит найти ответы на вопросы дальнейшего совершенствования бизнес-образования в нашей стране», — заключил он.

В конференции принимают участие руководители и члены Российской ассоциации бизнес-образования, руководители российских и зарубежных бизнес-школ, российские и международные эксперты в области бизнес-образования, представители органов государственного управления Татарстана, руководители российских и зарубежных компаний.