Общество 21 мая 2026 07:00

Минниханов: Сделанный в 922 году выбор заложил прочные основы традиций татар

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики, гостей региона и соотечественников с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией, назвав этот момент «событием, на многие столетия определившим цивилизационное развитие татарского народа».

«Сделанный в 922 году нашими предками выбор заложил прочные основы духовной, правовой и культурной традиций. Сохраняющаяся историческая преемственность, выражающаяся в бережном отношении к нравственно-религиозным ценностям, является фундаментом нашей идентичности», – подчеркнул Раис РТ.

«Сегодня, когда весь мусульманский мир переживает серьезные испытания, мы должны укреплять единство уммы, твердо и уверенно отстаивая общие идеалы и принципы. В данном отношении Татарстан являет собой пример конструктивного взаимодействия и сотрудничества. Подтверждением этого стали итоги прошедшего на днях в Казани Международного экономического форума „Россия – Исламский мир“», – заявил Рустам Минниханов.

«Уверен, что празднование Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией, наряду с другими мусульманскими мероприятиями, станет одним из ярких событий Года единства народов России, объявленного Президентом страны В. В. Путиным, и будет способствовать дальнейшему укреплению межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе», – добавил руководитель республики.

«Искренне желаю всем счастья, добра и процветания! Мира вам и милости Всевышнего!» – заключил Рустам Минниханов.

