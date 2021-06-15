Минниханов — самозанятым: «Хочется костюмов с символикой нашей республики»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями обратился к самозанятым республики, которые занимаются пошивом костюмов.

«Костюмы, которые шьют наши коллеги. Хочется, чтобы было с символикой нашей республики, что-то свое. Всё время в иностранном ходить — не очень красиво, поэтому мы с огромным желанием будем поддерживать наших производителей, будем продвигать и сами пользоваться этими продуктами и изделиями», — подчеркнул руководитель республики.

Сегодня на встрече Рустама Минниханова с предпринимателями проходит обсуждение сбыта продукции самозанятых на маркетплейсах, путей содействия выходу на международные электронные площадки, совершенствования экспортных операций, дефицита рабочих специальностей в легкой промышленности.

Модератором мероприятия выступает уполномоченный по правам предпринимателей в РТ Фарид Абдулганиев.