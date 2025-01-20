Минниханов Шаймиеву: Ваша мудрость, любовь к нашему народу вызывают глубокое уважение

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил Государственного Советника РТ, первого Президента республики Минтимера Шаймиева с днем рождения.

«Мөхтәрәм Минтимер Шәрипович, ихлас йөрәктән туган көнегез белән котлыйм! Сезнең зирәклегегез, Ватаныбызга, халкыбызга булган мәхәббәтегез һәм тугрылылыгыз тирән ихтирам уята. Сезгә сокланабыз, илкүләм данга ия остаз булуыгыз белән горурланабыз! (в переводе — „Уважаемый Минтимер Шарипович, сердечно поздравляю с днем рождения! Ваша мудрость, любовь к Родине, нашему народу вызывают глубокое уважение. Восхищаемся вами, гордимся тем, что вы — наставник, имеющий национальную славу!“)» — написал руководитель республики на татарском.

«Дорогой Минтимер Шарипович, сердечно поздравляю вас с днем рождения! Долгих лет жизни и крепкого здоровья вам!» — добавил Рустам Минниханов на русском языке.

Раис Татарстана также опубликовал видеоролик, включающий фотографии и фрагменты записей, связанных с разными этапами жизненного пути Минтимера Шаймиева.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.