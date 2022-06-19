Минниханов:«Сабантуй – это возможность показать самобытность и культуру нашего народа»

Праздничным майданом в Казани завершилась сегодня в Татарстане вереница торжеств по случаю Сабантуя. Главной площадкой республики стала Березовая роща поселка Мирный. Именно сюда приехали Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Рустам Минниханов: «Сабантуй – это возможность показать самобытность нашего народа, нашу культуру. Это праздник для всех. Желаю успехов и процветания нашей стране»

Фото © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кукморский район установил вышку, которая качает молоко

На площадке в Мирном открыли подворья 11 районов Татарстана. Каждый муниципалитет продемонстрировал гостям майдана успехи и достижения, национальные особенности, а также новшества праздника плуга этого года.

Почетных гостей - Рустама Минниханова, Минтимера Шаймиева, Ильсура Метшина и Сергея Цивилева, у подворий встречали национальными песнями и танцами. Сначала они посетили площадку Кукморского района, где прямо у входа была обустроена фотозона. Гости тут же поспешили сфотографироваться на фоне уникального экспоната, как заявили организаторы,– «вышки, которая качает не нефть, а молоко».

«Муниципалитет в этом году достиг суточного надоя молока в объеме 400 тонн. По этому случаю для всех, кому не безразлична продовольственная безопасность, мы организовали фотозону», – пояснила советник главы Кукморского района Равия Каримуллина.

Затем гости ознакомились с экспозицией кукморских валенок, посуды и одежды, изготовленных местными предприятиями. Заглянули они и в павильон Лубянского лесотехнического колледжа, который в прошлом году отметил свое столетие.

На площадке в Мирном открыли подворья 11 районов Татарстана. Каждый муниципалитет продемонстрировал гостям майдана успехи и достижения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы рады всем гостям. У нас представлена богатая экспозиция, связанная с деятельностью наших промышленных бюджетообразующих предприятий. В Татарстане объявлен Год цифровизации. Поэтому, с помощью цифровых возможностей, не отходя от каждого павильона, можно получить необходимую информацию об истории района, о развитии муниципалитета, культуре, экономическом положении, о наших предприятиях и товарах, которые они производят, а также в каких точках их можно купить», – сообщила Равия Каримуллина.

В подворье Менделеевского района гостей встречали охотничьи собаки

Затем гости отправились в подворье Алексеевского района, где их встретили колокольным звоном. Сергей Цивилев не удержался и перед тем, как войти на площадку муниципалитета, попробовал, как звонарь, позвонить в колокола. «Мы ежегодно проводим фестиваль колокольного звона “Алексеевские перезвоны”», – рассказала заместитель руководителя исполкома Алексеевского района по социальным вопросам Альбина Симашева.

Муниципалитет представлял русское подворье, поэтому здесь можно было увидеть деревянный дом, выполненный в стиле русской избы XIX века, а также баню. Но главной «фишкой» стал сохранившийся старинный станок и выполненные на нем изделия от Алексеевской фабрики художественного ткачества. «В этом году мы продвигаем фабрику художественного ткачества. Это наш бренд. У них много разных изделий. Это национальные сувениры и все, что связано с импортозамещением», – подчеркнула замруководителя исполкома.

«Фишкой» русского подворья Алексеевского района стал сохранившийся старинный станок и выполненные на нем изделия от Алексеевской фабрики художественного ткачества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенностью подворья Заинского района стала действующая баня, в которой можно было попариться, а потом выпить чай из самовара. Более того, это было единственное подворье на казанском Сабантуе, где организовали бои национальной борьбы «корэш». Ее тоже посетили Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Ильсур Метшин и Сергей Цивилев.

Кроме того, они побывали в подворьях Нурлатского и Менделеевского районов. Стоит отметить, что Менделеевский район впервые принял участие в казанском Сабантуе. «У нас все новое. Такого ни у кого никогда не было», – заверила начальник управления культуры муниципалитета Екатерина Шигапова.

«Самое интересное на нашей площадке – лаборатория Менделеева. Здесь представлены точки различной химической направленности, начиная от первых опытов до современности. Выставлен телескоп Менделеева, этот ученый очень увлекался астрономией», – поделилась она.

Но больше всего гостей на площадке удивили охотничьи собаки – борзые, а также водоем с сомами.

«Сабантую страны уже мало, он пошел за рубеж»

Пока гости обходили подворья, на главной сцене уже началась концертная программа с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов со всей республики. После театрализованного пролога всех собравшихся на майдане с праздником поздравил Рустам Минниханов.

Пока гости обходили подворья, на главной сцене уже началась концертная программа с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов со всей республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вчера в Ульяновске мы провели федеральный Сабантуй. Еще несколько Сабантуев пройдет в других регионах. Всего 58 регионов России и 35 стран проводят этот праздник. Сабантуй – это возможность показать самобытность нашего народа, нашу культуру. Это праздник для всех. Желаю успехов и процветания нашей стране», – сказал он.

В своей приветственной речи Ильсур Метшин поблагодарил сельчан за их нелегкий труд. «Отдельный низкий поклон нашим сельчанам, благодаря которым на столе всегда есть хлеб. И сегодня, когда проведены посевные работы, казанский Сабантуй завершает праздник плуга и урожая. Пусть будет богатым урожай. С каждым днем наша республика хорошеет, и это благодаря вам, вашему труду, трудолюбию. Поздравляю с самым любимым многонациональным праздником Сабантуем», – подчеркнул он.

Сергей Цивилев добавил, что «великолепный праздник Сабантуй с успехом проходит по всей нашей огромной стране».

«Но страны уже мало, он пошел за рубеж. И уже во многих государствах мира отмечают наш замечательный праздник. Количество этих стран с каждым годом становится все больше. Вчера мы с Рустамом Нургалиевичем были в Ульяновске, где я с огромным удовольствием принял переходящий кубок проведения федерального Сабантуя в 2023 году в Кузбассе», – заявил он.

Сергей Цивилев: «Великолепный праздник Сабантуй с успехом проходит по всей нашей огромной стране» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жить в мире и дружбе – в этом огромный успех праздника»

Губернатор Кемеровской области рассказал, что еще в 2020 году позвонил Рустаму Минниханову и попросил его провести федеральный Сабантуй в Кузбассе. «Он мне ответил: “Все уже расписано. Только 2023 год – самое лучшее, что я могу сделать”. Я говорю: “Ну, очень нужно”. Рустам Нургалиевич попросил время подумать», – вспомнил Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что позже Президент Татарстана перезвонил ему и предложил провести шахтерский Сабантуй. «Я говорю: “Международный шахтерский Сабантуй”. Мы договорились, и в прошлом году в Кузбассе был первый международный шахтерский Сабантуй. А в следующем году в Кузбассе пройдет федеральный и третий международный шахтерский Сабантуй», – заметил губернатор.

По его мнению, этот праздник захватывает сердца людей, не потому что он зрелищный, красивый и веселый, а потому что «соответствует нашей душе, нашим жизненным принципам – любовь к родине, семье, к труду на благо страны, к детям, уважение к старшим». «И главное – жить, как завещали нам наши предки – в мире и дружбе, в горе и радости – всем как одна семья. В этом огромный успех такого замечательного праздника», – заключил он.

В завершение Сергей Цивилев пригласил татарстанцев отпраздновать в следующем году Сабантуй в Кузбассе.