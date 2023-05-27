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Минниханов: Сабантуй — это праздник дружбы
Сабантуй объединяет разные народы, живущие в России. Об этом на торжественном открытии XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который стартовал сегодня в астраханском селе Три Потока, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Старт празднику с главной сцены вместе с руководителем республики дали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Концерт начался с яркого театрализованного представления в исполнении татарстанских и астраханских артистов. Рустам Минниханов высоко оценил, как в прологе была показана взаимосвязь двух культур.
«Сабантуй — это праздник дружбы. Он объединяет нас, отражает единство татар, русских, марийцев, удмуртов, крещёных татар и других народов. Все мы живем в большой России», — подчеркнул Раис РТ.
Игорь Бабушкин отметил, что астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом.
«Это долгожданное событие объединяет более 140 национальностей, живущих на нашей земле, как одна большая семья», — приводит его слова пресс-служба Раиса РТ.
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