Минниханов: Сабантуй — это праздник дружбы

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Сабантуй объединяет разные народы, живущие в России. Об этом на торжественном открытии XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который стартовал сегодня в астраханском селе Три Потока, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Старт празднику с главной сцены вместе с руководителем республики дали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Концерт начался с яркого театрализованного представления в исполнении татарстанских и астраханских артистов. Рустам Минниханов высоко оценил, как в прологе была показана взаимосвязь двух культур.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

«Сабантуй — это праздник дружбы. Он объединяет нас, отражает единство татар, русских, марийцев, удмуртов, крещёных татар и других народов. Все мы живем в большой России», — подчеркнул Раис РТ.

Игорь Бабушкин отметил, что астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

«Это долгожданное событие объединяет более 140 национальностей, живущих на нашей земле, как одна большая семья», — приводит его слова пресс-служба Раиса РТ.