Минниханов: Сабантуй – это неотъемлемая часть культурного кода татарского народа

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Сабантуй.

«На протяжении многих веков яркий, гостеприимный майдан Сабантуя собирает трудолюбивых земледельцев и прославленных батыров, всех, кому близки и дороги родной язык, традиции и обычаи предков. Недаром у нас говорят: „Татар барда, Сабан туе бар“ („Где татары, там Сабантуй“). Действительно, Сабантуй — это неотъемлемая часть культурного кода татарского народа, живая связующая нить между нашим прошлым, настоящим и будущим», — говорится в обращении.

По слова Минниханова, широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ. «Сегодня — в нашем сложном, постоянно меняющемся мире, по-прежнему ничто не может заменить уютного тепла родного очага, красоту исконного напева, здоровый азарт конных и борцовских состязаний», — отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что особое значение празднование Сабантуя приобретает в Год родных языков и народного единства, призванного в еще большей мере укрепить братские отношения между представителями разных национальностей и вероисповеданий — в духе любви и уважения к языку матери, традиционным семейным ценностям, нашей любимой республике и великой России.

При этом, безусловно, Сабантуй всегда был и остается праздником земледельцев и всех тружеников села, чьим неустанным трудом обеспечивается продовольственное благополучие Татарстана и государства в целом. Доброй традицией является чествование на Сабантуе лучших хлеборобов и животноводов, деятелей культуры и спортсменов, отметил Президент РТ.

«В настоящее время Сабантуй с неизменным успехом проводится во многих странах мира, знакомя людей на разных континентах с татарской культурой, языком, кухней, современными достижениями нашей республики, Так пусть же нынешний Сабантуй вновь одарит нас отличным настроением, жизненным оптимизмом и верой в лучшее! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!» — заключил Рустам Минниханов.