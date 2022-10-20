Минниханов с Кравцовым и Матыциным обсудил развитие спорта и образования в РТ

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы развития отрасли спорта, реализации ряда совместных проектов. В сфере просвещения были затронуты темы развития системы образования», – отметили в пресс-службе.

В встрече приняли участие вице-премьер Лейла Фазлеева и министр спорта РТ Владимир Леонов.