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Ру Тат
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Официальная хроника
20 октября 2022  20:57

Минниханов с Кравцовым и Матыциным обсудил развитие спорта и образования в РТ

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Минниханов с Кравцовым и Матыциным обсудил развитие спорта и образования в РТ
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«Обсуждались вопросы развития отрасли спорта, реализации ряда совместных проектов. В сфере просвещения были затронуты темы развития системы образования», – отметили в пресс-службе.

В встрече приняли участие вице-премьер Лейла Фазлеева и министр спорта РТ Владимир Леонов

#Рустам Минниханов
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