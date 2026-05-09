Минниханов: С каждым годом мы все больше осознаем значение великой Победы

Раис Татарстан Рустам Минниханов выступил на параде Победы в Казани.

«Сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Сменяются поколения, но День Победы по праву остается главным праздником нашей страны. С каждым годом мы все больше осознаем историческое значение этой даты и ценность подвига наших дедов и прадедов. Война коснулась каждой семьи, поэтому нам так дорога великая Победа, завоеванная ценой миллионов жизней наших соотечественников», – отметил Раис Татарстана.

По словам Минниханова, жители Татарстана отдавали все ради Победы не только на фронте, но и в тылу, обеспечивая бойцов всем необходимым.

«Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла. Бесконечно благодарим их за подаренную нам свободу и сделаем все для сохранения и защиты исторической правды. Подвиг советскрго народа никогда не будет забыт», – сказал Минниханов.