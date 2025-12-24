Минниханов «руководителям года»: Каждый из вас – серьезная боевая единица нашей экономики

Лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2025» наградили сегодня в казанском КРК «Корстон». В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Поздравляя лауреатов, Рустам Минниханов подчеркнул, что конкурс проводится уже 25 лет. «Каждый год мы собираемся перед Новым годом, и это стало доброй традицией. Это мероприятие – хорошая возможность отметить трудовые коллективы и их руководителей за вклад в развитие нашей республики, а также подвести итоги нашей совместной работы. Татарстан продолжает свое устойчивое социально-экономическое развитие. Безусловно, такие результаты достигнуты благодаря неизменной поддержке руководства страны и лично нашего Президента Владимира Владимировича Путина, а также и нашей с вами слаженной работе. Хочу поблагодарить вас всех за упорный труд», – заметил он.

Раис РТ напомнил, что 2025-й прошел в России под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и как Год защитника Отечества. «Сегодня, как и 80 лет назад, татарстанцы мужественно и отважно отстаивают интересы нашего государства в ходе специальной военной операции», – выразил уверенность он.

«Татарстан вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны. Трудовые коллективы предприятий ОПК, работая в круглосуточном режиме, полностью выполняют поставленные задачи по гособоронзаказу», – подчеркнул Минниханов и обратил внимание на предстоящий Год воинской и трудовой доблести.

«Руководителям следует обеспечить достойную организацию всех намечен мероприятий, оказать почести ветеранам и тем, кто сегодня защищает наше Отечество, трудится на благо нашей страны», – добавил он, упомянув значительную роль инициатив по поддержке военнослужащих, существующих на всех уровнях.

В своей речи Раис Татарстана также затронул необходимость обеспечения продовольственной безопасности, продолжающееся обновление дорожной сети при поддержке федеральных властей, реализацию национальных проектов и 48 республиканских программ, строительство жилья (объемы которого не снижаются).

«Всё это – благодаря экономике и благодаря нашим предприятиям. Поэтому огромные слова благодарности вашим коллективам. Все это в целом позволяет нам решать задачи повышения качества жизни граждан республики», – заявил Рустам Минниханов.

В следующем году в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ. «Необходимо провести избирательную кампанию на высоком уровне, гарантировав всем гражданам возможность голосования», – указал он.

Вспомнил руководитель региона и о том, что в 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира. «Наша общая задача – оправдать доверие и серьезно подойти к подготовке и проведению торжественных мероприятий. Наша республика узнаваема не только в масштабах Российской Федерации, но и на внешнем контуре – в исламском мире», – убежден он.

В завершение выступления Раис Татарстана поздравил лауреатов конкурса. «Каждый из вас – серьезная боевая единица в структуре нашей экономики», – констатировал он и пожелал успехов в дальнейшей работе.