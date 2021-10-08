Минниханов: РТ уделяет большое внимание селу — здесь живет около четверти татарстанцев

Татарстан уделяет большое внимание жизни на селе, одна из важных задач республики — добиться того, чтобы жизнь здесь соответствовала самым высоким стандартам. Об этом на мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства, заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в сельской местности сейчас живет около четверти татарстанцев. В этом году им и всей республике пришлось столкнуться с серьезным испытанием — температуры и количество осадков в РТ были близки к засухе 2010 года. Был объявлен режим ЧС, но, несмотря на все сложности, сельчане обеспечили бесперебойную работу отрасли.

«Системное внедрение влагосберегающих и прогрессивных технологий позволило пережить засуху с меньшими потерями. Собрано 2,4 млн тонн зерна, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2010 году, порядка 1 млн тонн сахарной свеклы, 1 млн тонн картофеля и овощей, 300 тыс. тонн маслосемян», — перечислил руководитель республики.

Отдельно он выделил сельхозпредприятия Чистопольского, Алексеевского, Арского районов. За их высокими результатами стоит огромный труд комбайнеров, механизаторов, агрономов, инженеров и руководителей. Их командная работа и применение новых технологий помогли добиться высокой урожайности сельхозпредприятиям. В числе передовиков Рустам Минниханов назвал Агросилу, холдинговую компанию «Ак Барс», «Август — агро», «Красный восток — Агро», «Агроинвест», «Хузангаевское», «Био-агро», «Продпрограмма». Он поблагодарил комбайнеров предприятий за успешно проведенную уборочную кампанию.

Также Президент Татарстана выразил благодарность животноводам республики, благодаря которым РТ остается лидером по производству молока. Так, за 2021 год регион планирует произвести 1 млн 950 тыс. тонн молока, 431 тыс. тонн мяса, 1,2 млрд яиц.

Здесь лидерами по показателям являются Кукморский район (производство молока), Балтасинский (поголовье КРС), Тукаевский (свиноводство и птицеводство) и Мамадышский (наибольший рост производства мяса КРС).

Далее руководитель республики упомянул малые формы хозяйствования. По его словам, на их долю в республике приходится половина всей производимой сельхозпродукции, и крайне важно, что в районах Татарстана сложились целые фермерские династии, передающие опыт и знания из поколения в поколение.

«Особое внимание мы всегда уделяем развитию малых форм хозяйствования на селе. В Татарстане успешно работают 468 тыс. личных подсобных хозяйств; более 4 тыс. фермерских хозяйств; свыше 300 потребительских кооперативов. Здесь производится половина сельхозпродукции», — подчеркнул он.

В заключение Президент РТ напомнил, что улучшение качества жизни на селе — это одна из важнейших задач, стоящих перед республикой.

«В республике реализуются программы, нацеленные на комплексное развитие территорий. В текущем году таких программ 44. Для жителей открываются школы, детские сады, ФАПы, клубы и спортплощадки. От имени горожан хочу выразить благодарность сельчанам за проведение еженедельных ярмарок сельхозпродукции. Еще раз поздравляю работников агропромышленного комплекса с праздником. Хочу искренне поблагодарить за любовь к родной земле, упорный труд и вклад в развитие Татарстана», — заявил Рустам Минниханов.

Затем Президент наградил наиболее отличившихся тружеников государственными наградами Республики Татарстан.