Минниханов: РТ перенимает опыт татарских предпринимателей из разных регионов России

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании XI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Трехдневное мероприятие собрало в Казани более 500 представителей МСП и фермеров из разных уголков России, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В ходе заседания предприниматели рассказали об особенностях ведения сельского бизнеса в Чувашии, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Ставрополье, Тюменской и Нижегородской областях. Также они поделились, какие меры предпринимаются в их регионах для поддержки национальной культуры, языка, и рассказали об отношениях, сложившихся с коллегами из Татарстана.

«За три дня вы ознакомились с тем, как живет наша республика, какие здесь реализуются программы. Мы в свою очередь прислушиваемся к вам, перенимаем ваш опыт», — отметил Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия.

Раис РТ подчеркнул, что представители бизнеса в России и за рубежом уделяют большое внимание сохранению национальной культуры, традиций и обычаев, татарского языка. Он напомнил, что во время визита в другие регионы и страны представители Татарстана проводят встречи с местными татарами, а также помогают им в решении возникающих проблем. «В единстве — наша сила!» — подчеркнул руководитель Татарстана.

Помимо участия в заседании, Минниханов побывал на выставке, организованной участниками всероссийского схода, и оценил продукцию, представленную на ней участниками мероприятия: национальную одежду, сувениры, косметику, детские игрушки, мясные и молочные продукты.