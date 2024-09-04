Минниханов: РТ может стать ключевой точкой интеграции внешнеторговых потоков

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан — это один из наиболее перспективных российских регионов. Он обладает достаточным потенциалом для того, чтобы стать ключевым центром транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков, заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече председателем совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, встреча состоялась на полях Восточного экономического форума.

По словам Минниханова, в последние годы республика значительно увеличила товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества и Китаем. Только по итогам 2023 года показатель вырос в два раза.

Руководитель республики отметил, что Президент России Владимир Путин обозначил среди приоритетных целей развития страны диверсификацию логистических маршрутов, в первую очередь за счет создания транспортного коридора «Север — Юг».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы готовы к реализации совместных проектов, а также к организации регулярных маршрутов. Данное сотрудничество представляет для нас стратегический интерес, и мы, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие», — добавил Рустам Минниханов.

Шишкарев, в свою очередь, отметил системность и последовательность развития республики.

«Мы видим перспективы не только в укреплении транспортно-логистической базы и сервисов для клиентов, но и в совместном развитии спортивных инициатив. Рассчитываем на плодотворную работу на полях саммит БРИКС в Казани, который запланирован на октябрь», — заключил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в дни проведения международного события в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.