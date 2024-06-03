Минниханов: РТ и Саудовскую Аравию связывают узы духовного и религиозного родства

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Центра исламских исследований им. Короля Фейсала Его Королевским Высочеством принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Сначала состоялась беседа Рустама Минниханова с высоким гостем в рабочем кабинете, Его Королевское Высочество оставил запись в Книге почетных гостей Казанского Кремля. Затем прошла встреча в расширенном составе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поблагодарил принца за посещение республики в ходе визита в РФ.

«В текущих непростых международных условиях Ваш визит имеет особую значимость. Саудовская Аравия — важный партнер России. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Руководство наших стран проводит регулярные встречи и телефонные разговоры. У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что подобный уровень отношений — результат мудрой политики Хранителя Двух Святынь Короля Саудовской Аравии Его Величества Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

По словам Минниханова, Москву и Эр-Рияд сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем, стремление к урегулированию конфликтных ситуаций и противостоянию угрозам.

«В 2026 году исполнится 100 лет установлению наших дипломатических отношений. СССР был первой страной, признавшей независимое саудовское государство. Первым дипломатом, вручившим королю-основателю Абдель Азизу ноту о признании Правительством России Саудовской Аравии как вновь образовавшегося государства, был наш соотечественник, татарин, консул России в Хиджазе Керим Абдрауфович Хакимов», — напомнил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он выразил благодарность за содержательное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое прошло в Джидде в 2021 году. Группа, которую по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Минниханов, сегодня представляет собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, имеющих авторитет и влияние в своих странах.

«Мы внимательно следим за вашими проектами, перенимаем ваш опыт. Мы видим, какие мировые проекты реализует сегодня Королевство Саудовская Аравия. Конечно же, огромный интерес представляет реализация проекта строительства нового умного города Неом. Этот мегаполис станет моделью „идеального города будущего“», — уверен Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Далее он кратко рассказал о республике: в Татарстане уделяется большое внимание развитию индустрии халяль, регион — один из ведущих и промышленно развитых субъектов РФ, это нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая республика, развита нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция, экспортируется порядка 50% произведенных в регионе промышленных товаров, ежегодно проводится Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«С Вашей страной нас связывают узы духовного и религиозного родства. Татарстан — самая „северная часть мусульманского мира“. Сегодня татары — 2-я по численности нация в России», — отметил Минниханов.

Он отметил, что высокий гость руководит Центром исламских исследований им. Короля Фейсала.

«Сотрудничество по линии ислама — важное направление. Мы благодарны за внимание, которое уделяется татарстанским делегациям и паломникам, совершающим хадж», — добавил Минниханов, а также поблагодарил гостя за визит.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Его Королевское Высочество принц Турки Аль Фейсал сообщил, что привез в Казань свою семью, а также делегацию Центра исламских исследований им. Короля Фейсала. Он поблагодарил за теплый прием, оказанный ему в Татарстане.

«Мы наслаждаемся красотой этого города и теплотой ваших жителей. Нас встречают как дорогих друзей. Россию и Саудовскую Аравию связывают отношения, насчитывающие уже много-много лет. И факт, что СССР была первой страной, которая признала нашу страну в 20-е годы, этот факт прекрасно знают и помнят в Саудовской Аравии», — подчеркнул высокий гость.