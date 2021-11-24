Минниханов: РТ и Саудовская Аравия могут развить взаимодействие в сфере энергетики и АПК

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Принцем, советником Короля, правителем провинции Мекка, Эмиром Халедом бин Фейсалом Аль Саудом. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Минниханов поблагодарил Принца за участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и выразил глубокую признательность Королю Салману бин Абдель Азизу Аль-Сауду за гостеприимство и создание прекрасных условий для работы Группы.

«Возглавить данную Группу мне поручил Президент России Владимир Владимирович Путин. Он придает большое значение работе с мусульманским миром. Для нас большая честь проводить заседание ГСВ в стране возникновения ислама», — отметил Президент РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Он также выразил признательностью за внимание, которое руководство Саудовской Аравии уделяет татарстанским делегациям и паломникам, совершающим хадж. По его словам, визовое обслуживание паломников и туристов будет облегчено благодаря открытию генконсульства королевства в Казани.

«Саудовская Аравия — важный партнер России. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям», — подчеркнул Президент республики.

Татарстан заинтересован в развитии контактов в области энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, республика — пилотный регион по реализации проектов исламского банкинга в России, поэтому готов сотрудничать и по данным направлениям.