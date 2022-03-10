Минниханов: РТ и Иран должны активнее сотрудничать в исламском банкинге и образовании

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали. В рамках встречи стороны обсудили текущие проекты и новые варианты развития сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Рустам Минниханов отметил, что у Татарстана и Ирана «богатые исторические, экономические и культурные связи», однако необходимо расширять существующие направления сотрудничества. Он напомнил, что ряд татарстанских предприятий реализовывали свои проекты в Иране: КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод. Большую помощь в развитии связей оказывает и Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению Президента России Владимира Путина с 2014 года возглавляет Рустам Минниханов.

«Нам следует искать новые формы и механизмы для кооперации. Лучше понимать партнеров из Ирана и вести бизнес нам помогают единая религия, а также исторические и культурные традиции», — заметил руководитель РТ.

Так, он предложил собеседнику активнее развивать сотрудничество в рамках исламского банкинга, индустрии халяль и исламского образования, и пригласил иранскую делегацию на международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который должен пройти 19-21 мая, празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, запланированное на 21 мая, а также на 45-ю сессию комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Можно расширить перечень рассматриваемых вопросов. Мы ждем большую делегацию из Ирана, представителей деловых кругов. У нас будет полная возможность провести эту встречу на высоком уровне, а также наметить визит нашей делегации в вашу страну. Думаю, эти темы очень важны», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Затронул Президент Татарстана и сферу науки и образования, напомнив, что в республике обучаются 752 иранских студента. «В КФУ действует Центр иранистики. Осуществляется взаимодействие по линии Академии наук Татарстана. Кинематографисты Ирана регулярно участвуют в Казанском международном фестивале мусульманского кино, получают награды. В республике проводятся концерты иранской музыки, выставочные мероприятия и дни иранского кино», — перечислил он.

В свою очередь, Казем Джалали подчеркнул важность сотрудничества с Татарстаном для Ирана и согласился с Рустамом Миннихановым в том, что существующее партнерство должно активно развиваться.

«Мы считаем Республику Татарстан своим братом. Мы должны работать намного теснее. Пока уровень нашего взаимодействия не отвечает имеющемуся потенциалу. Эти недоработки необходимо компенсировать <... > сегодня в нашем Правительстве есть особый взгляд на Татарстан. В этом году мы, конечно же, примем участие в Казансаммите. Мы планируем привезти сюда наши торговые делегации, сейчас мои коллеги прорабатывают эти вопросы», — подчеркнул он.

В заключение стороны договорились о создании совместной рабочей группы, которая займется подготовкой плана мероприятий по развитию торгово-экономических связей между Татарстаном и Ираном.