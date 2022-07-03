Минниханов: РТ готова увеличить поставки техники и энегроустановок в Свердловскую область

Свердловская область — это стратегический партнер Татарстана. Республика поставляет в регион грузовые автомобили, химическую и другую продукцию и готова расширить направления сотрудничества. Об этом Президент республики Рустам Минниханов рассказал на встрече с губернатором региона Евгением Кувайшевым. Мероприятие состоялось в Екатеринбурге, куда Президент РТ прибыл с сегодня с рабочим визитом, рассказала руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

По последним данным, товарооборот регионов достиг уровня 20,5 млрд рублей. «У наших регионов высокие объемы взаимных поставок продукции и услуг. Мы поставляем грузовые автомобили, автобусы, шины, химическую продукцию. Готовы расширять номенклатуру, поставлять автомобильную технику, газоперекачивающие и энергетические установки», — отметил руководитель Татарстана.

Среди перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества названы поставки автомобильной техники «КАМАЗ» на предприятия, занимающиеся реализацией строительных проектов; организация поставок бытового и медицинского холодильного оборудования POZIS; увеличение взаимных поставок продовольствия и товаров народного потребления; сотрудничество в рамках проекта строительства транзитной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург.

В завершение встречи стороны подписали план мероприятий по реализации Соглашения между Республикой Татарстан и Свердловской областью на период до 2024 года. Таким образом, подписанный документ станет дорожной картой по совместной работе на ближайшие годы. Координировать работу в Свердловской области будет Представительство РТ, действующее в регионе с 1996 года.