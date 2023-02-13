Минниханов: РТ готова поделиться с Адыгеей опытом в цифровизации и поддержке бизнеса

фото: пресс-служба руководителя РТ

Татарстан готов поделиться опытом с Адыгеей в вопросах цифровизации, поддержки предпринимательства и подготовки кадров для экономики. Об этом рассказал Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

Делегация из республики прибыла в Татарстан с рабочей поездкой и уже ознакомилась с работой промышленных площадок, в том числе Камского индустриального парка «Мастер» и ОЭЗ «Алабуга».

Минниханов отметил, что сейчас товарооборот республик незначителен, однако у них есть все возможности для его наращивания. К примеру, Татарстан заинтересован в развитии партнерства в машиностроении, автомобилестроении, поставках шин, холодильного и медоборудования, продовольствия и кооперации в части информатизации и высоких технологий.

В настоящее время уже налажены поставки татарстанских легковых и грузовых автомобилей, автобусов, продуктов питания и медоборудования. Адыгея же поставляет в основном сыры, рыбу и продукты из нее, минеральные воды.

«Мы всегда готовы к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров для отраслей экономики», – заметил Раис Татарстана, вкратце рассказав собеседнику о республике.

Он отметил, что важной точкой взаимодействия Татарстана и Адыгеи станет цифровизация. К примеру, РТ готова поделиться опытом работы с федеральной торговой площадкой «ЗаказРФ», рассказать о проекте «Республиканский маркетинговый центр – центр импортозамещения».

Руководитель РТ предложил назначить ответственного со стороны Республики Адыгея, который займется работой в этом направлении.

В заключение Минниханов поблагодарил Кумпилова за поддержку татарских общественных организаций. На территории республики, напомнил он, проживают более 2,5 тыс. татар.