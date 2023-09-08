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Минниханов: «РОСТКИ» — уникальная площадка для работы по различным направлениям
Встречи на полях международного форума «РОСТКИ» послужат отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании российско-китайского форума.
«Мы благодарны главам России и Китая за поддержку сотрудничества на региональном уровне. В этих условиях форум „РОСТКИ“ выступает уникальной площадкой для активизации совместной работы по самым разным направлениям», — сказал он.
По его словам, Татарстан на своем уровне старается вносить вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. «Мы регулярно посещаем Китай. В ноябре запланирован визит в Китай для участия в ярмарке высоких технологий», — добавил Раис.
Минниханов напомнил, что у Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество соглашений между муниципальными образованиями. Казань поддерживает побратимские отношения с шестью городами Китая, а в Пекине действуют торгово-экономические представительства.
Раис РТ напомнил, что товарооборот между жду Татарстаном и КНР в прошлом году вырос на 58% и достиг 1,6 млрд долларов. «Взаимная торговля продолжает расти, и только за первую половину этого года уже 740 млн долларов», — добавил Раис Татарстана.
Он отметил, что многие предприятия Татарстана поддерживают партнёрские связи с Китаем, в республике реализуются многие совместные проекты, такие как завод Haier.
Минниханов подчеркнул, что в качестве площадки для общения регионов России и Китая хорошо зарекомендовал себя совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Кроме того, Татарстан поддерживает торгово-экономические, культурные, образовательные и туристические связи с правительством провинций реки Янцзы.
Отдельное внимание Раис РТ уделил вопросам логистики. «В Китае реализуется грандиозный проект шелкового пути. В рамках этого проекта и планов Евразийского экономического союза ведётся работа по созданию международных логистических коридоров», — заявил он.
Если рассматривать этот вопрос со стороны Татарстана, в конце этого года планируется ввести скоростную автодорогу М12 Москва — Казань, а также продолжение соединения М7 и М5 в составе маршрута «Европа — Западный Китай».
Руководитель Татарстана напомнил, что республика является центром европейской части России. Это, в свою очередь, позволяет размещать здесь крупные логистические комплексы. «Казань — один из ведущих российских научно-образовательных центров. В нашей республике обучается около 2 тыс. китайских студентов. Необходимо расширить связи между научными сообществами республик, вузами и реализовать совместные научные проекты. Также необходимо уделить внимание совместным культурным мероприятиям», — заявил Минниханов.
В конце своей речи, Раис республики пригласил гостей из Китая принять участия в «Играх будущего» и напомнил о саммите БРИКС, который столица Татарстана примет в следующем году.
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