Минниханов: «РОСТКИ» — уникальная площадка для работы по различным направлениям

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Встречи на полях международного форума «РОСТКИ» послужат отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании российско-китайского форума.

«Мы благодарны главам России и Китая за поддержку сотрудничества на региональном уровне. В этих условиях форум „РОСТКИ“ выступает уникальной площадкой для активизации совместной работы по самым разным направлениям», — сказал он.

По его словам, Татарстан на своем уровне старается вносить вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. «Мы регулярно посещаем Китай. В ноябре запланирован визит в Китай для участия в ярмарке высоких технологий», — добавил Раис.

Минниханов напомнил, что у Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество соглашений между муниципальными образованиями. Казань поддерживает побратимские отношения с шестью городами Китая, а в Пекине действуют торгово-экономические представительства.

Раис РТ напомнил, что товарооборот между жду Татарстаном и КНР в прошлом году вырос на 58% и достиг 1,6 млрд долларов. «Взаимная торговля продолжает расти, и только за первую половину этого года уже 740 млн долларов», — добавил Раис Татарстана.

Он отметил, что многие предприятия Татарстана поддерживают партнёрские связи с Китаем, в республике реализуются многие совместные проекты, такие как завод Haier.

Минниханов подчеркнул, что в качестве площадки для общения регионов России и Китая хорошо зарекомендовал себя совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Кроме того, Татарстан поддерживает торгово-экономические, культурные, образовательные и туристические связи с правительством провинций реки Янцзы.

Отдельное внимание Раис РТ уделил вопросам логистики. «В Китае реализуется грандиозный проект шелкового пути. В рамках этого проекта и планов Евразийского экономического союза ведётся работа по созданию международных логистических коридоров», — заявил он.

Если рассматривать этот вопрос со стороны Татарстана, в конце этого года планируется ввести скоростную автодорогу М12 Москва — Казань, а также продолжение соединения М7 и М5 в составе маршрута «Европа — Западный Китай».

Руководитель Татарстана напомнил, что республика является центром европейской части России. Это, в свою очередь, позволяет размещать здесь крупные логистические комплексы. «Казань — один из ведущих российских научно-образовательных центров. В нашей республике обучается около 2 тыс. китайских студентов. Необходимо расширить связи между научными сообществами республик, вузами и реализовать совместные научные проекты. Также необходимо уделить внимание совместным культурным мероприятиям», — заявил Минниханов.

В конце своей речи, Раис республики пригласил гостей из Китая принять участия в «Играх будущего» и напомнил о саммите БРИКС, который столица Татарстана примет в следующем году.