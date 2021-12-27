Минниханов: Рост экономики Татарстана в 2022 году ожидается на уровне 3,6%

Объем валового регионального продукта Татарстана по итогам 2021 года ожидается в объеме 3,2 трлн рублей, сообщил Президент республики Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

«Экономика растет. Валовый региональный продукт мы ждем не менее 103,8%. В абсолютных цифрах — это свыше 3,2 трлн рублей», — сказал руководитель республики.

По его словам, рост объема промышленного производства планируется на 8,3% – до 3,765 трлн рублей.

«Мы всегда говорили о цифре 3 трлн. Наша мечта 3 трлн – уже прошла. Мы сейчас говорим о цифре 5 трлн. Что такое 5 триллионов? Это не менее 500 млрд рублей собственных доходов (консолидированного бюджета — прим. Т-и). Наше качество жизни будет зависеть от того, сколько у нас будет собственных заработанных денег», — подчеркнул Минниханов.

Он также сказал, что в этом году инвестиции в основной капитал ожидаются в размере 665 млрд рублей.

Вырастут по итогам года розничный товарооборот и объемы строительства. Снизились показатели в сельском хозяйстве.

«Задача — темп (роста экономики — прим. Т-и) сохранить. Темп роста мы закладываем 103,6% — (выполнить их — прим. Т-и) — это основная задача, которая перед нами стоит», — сказал Минниханов.