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Минниханов: Россию и Иран объединяет общий взгляд на решение острых международных проблем
В условиях кризиса международных отношений сотрудничество России и Ирана приобретает особую ценность. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Иранская делегация является участником XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Российская Федерация и Иран — давние и близкие партнеры, нас объединяет общее видение в решении острых международных проблем. В условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество наших стран приобретает особую ценность и актуальность», — подчеркнул Минниханов.
Большую роль в поддержании отношений между странами играет постоянный диалог между лидерами России Владимиром Путиным и Ирана Ибрахима Раиси. «Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-иранских связей», — добавил руководитель республики.
«Рад возможности встретиться. Отдельно хочу поблагодарить за то, что нашли время, несмотря на плотный график работы в дни KazanForum, — сказал Багери. — Ваш первый визит в Иран стал поворотным моментом не только в развитии региональных отношений, но и на республиканском уровне».
Напомним, что Раис Татарстана посещал с рабочим визитом Иран в феврале 2024 года.
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