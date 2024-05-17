Минниханов: Россию и Иран объединяет общий взгляд на решение острых международных проблем

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В условиях кризиса международных отношений сотрудничество России и Ирана приобретает особую ценность. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Иранская делегация является участником XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Российская Федерация и Иран — давние и близкие партнеры, нас объединяет общее видение в решении острых международных проблем. В условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество наших стран приобретает особую ценность и актуальность», — подчеркнул Минниханов.

Большую роль в поддержании отношений между странами играет постоянный диалог между лидерами России Владимиром Путиным и Ирана Ибрахима Раиси. «Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-иранских связей», — добавил руководитель республики.

«Рад возможности встретиться. Отдельно хочу поблагодарить за то, что нашли время, несмотря на плотный график работы в дни KazanForum, — сказал Багери. — Ваш первый визит в Иран стал поворотным моментом не только в развитии региональных отношений, но и на республиканском уровне».

Напомним, что Раис Татарстана посещал с рабочим визитом Иран в феврале 2024 года.