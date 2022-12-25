Минниханов: Республиканская елка собирает самых активных молодых людей со всего региона

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил гостей Республиканской елки в Казани. Он пожелал юным зрителям никогда не сдаваться и найти свое место в жизни.

«Ежегодная Республиканская елка собирает тысячи самых активных и успешных молодых ребят со всех уголков Татарстана. Ваша сила в способности мыслить свободно, предлагать нестандартные решения. В этом вам помогут школа, спортивные и творческие кружки, детские и подростковые клубы, молодежные объединения. Желаю вам найти себя и свое место в жизни. Главное – не отступать и не сдаваться. С вами родители, учителя, наставники и весь Татарстан. Мы будем помогать и восхищаться вашими успехами», – обратился к собравшимся Минниханов.

Он подчеркнул, что в том числе благодаря их усилиям Казань в этом году получила статус Молодежной столицы ОИС, а Татарстан оказался в числе победителей всероссийских конкурсов «Регион добрых дел» и «Студенческая весна».

В этом году представление в «Татнефть арене» собрало около 8,5 тыс. детей со всего Татарстана, среди которых было порядка 2 тыс. из семей мобилизованных, а также те, кто активно себя проявил в течение года.

«Это очень важно. Мы видим хорошую позитивную реакцию. Сегодня время поддержки, загадывания желаний и новогодних чудес», – заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Главным героем сказки в этом году стал мальчик Ваня, который разбил звезду для новогодней ёлки. За это его превратили в одну из игрушек, и он отправился в путешествие за осколками сломанного украшения. На своем пути он встретил героев сказок Тукая, волонтеров-снеговиков, балерин и Деда Мороза со Снегурочкой.

«Мы видим, какое настроение царит в зале. И во время сказки, и концерта. Традиционно гости получат сладкий подарок от Президента Татарстана в виде символа будущего года – зайца. Главная тема – это семейные ценности и забота о близких», – добавил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Главного героя новогодней сказки сыграл известный российский певец Ваня Дмитриенко, который затем выступил с праздничным концертом для юных зрителей.