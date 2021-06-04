Минниханов – религиозным деятелям: Перед переписью опираемся на вас

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, высказал уверенность, что перед Всероссийской переписью имамы в регионах окажут содействие в ведении разъяснительных работ среди татарского населения.

«В октябре пройдет перепись населения. Мы все — патриоты свой нации. Татарин должен записаться татарином. До этого работали, опираясь на вас, и сегодня опираемся. Конгресс также выполняет большую работу на местах. Без языка, религии у нации нет будущего. Это никому кроме нас не нужно», — сказал Президент.

Он поблагодарил религиозных деятелей за проводимую ими большую работу, за приверженность к идеям сохранения нации. «Думаю, в будущем с заботой о нашей нации, религии, передадим нашу имеющуюся историю молодежи», — сказал Президент.

Рустам Минниханов напомнил, что в следующем году ожидается празднование 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария. «Работы по проведению 1100-летия принятия ислама в Булгаре в этом году начинаем. Федерального оргкомитета еще нет, о создании оргкомитета в Татарстане сегодня указ подписан», — сказал он.

«Берегите себя, ковид никуда не делся. В республике теряем по 10-12 человек в неделю. Вакцины есть, если у вас на местах имеются трудности с вакцинами, мы готовы оказать помощь в этом вопросе», — сказал Рустам Минниханов.

После своего выступления Президент Татарстана вручил государственные награды.