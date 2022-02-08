Минниханов: Рекорд по вводу жилья в Татарстане достигнут благодаря федеральной поддержке

В 2021 году Татарстан ввел рекордное количества жилья — свыше 3 млн кв. метров. Это стало возможным благодаря мерам поддержки, которые реализуются по инициативе руководства России. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя РТ.

«Мы впервые ушли за 3 млн кв. метров жилья — это серьезная работа. Хотел бы поблагодарить строителей, муниципалитеты за слаженную работу. И здесь огромна роль руководства страны, Президента России Владимира Путина, Правительства РФ и Министерства строительства и ЖКХ России. Те проекты и решения, которые были приняты в последнее время, дали серьезный результат», — подчеркнул Минниханов.

На заседании коллегии прозвучало, что план Татарстана по вводу жилья в 2021 году составлял 2,6 млн кв. метров. Фактически было введено более 3 млн кв. метров.

Основным драйвером роста стало индивидуальное жилищное строительство — на него пришлось две трети от общего объема. В части индивидуального жилья было введено более 2 млн кв. метров. Это свыше 15,3 тыс. новых индивидуальных жилых домов.