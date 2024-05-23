Минниханов рекомендовал «Нижнекамскнефтехиму» начать подготовку кадров

«Нижнекамскнефтехиму» необходимо уделить внимание подготовке кадров, в том числе иностранных специалистов. В городе необходимо создать техникумы и ресурсные центры, в которых будут обучать необходимые кадры. Об этом на совещании по дальнейшему развитию предприятия заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Есть очень позитивный пример „Алабуга-Политех“, где выстроен грамотный формат работы», — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Руководитель республики назвал образовательный блок стратегически важным для дальнейшего функционирования предприятия.

Кроме того, рассматривалась программа СИБУРа по улучшению условий труда в Нижнекамске и Казани. Она предусматривает реконструкцию инфраструктуры предприятий, в которых не было ремонта на протяжении более чем 20 лет. Так, в Нижекамске в ней будут участвовать 11 зданий. Кроме того, работы проведут на Соболековской улице, связывающей две промзоны.

Ожидается, что в Нижнекамске программа завершится в 2026 году, затронув территории площадью более 12 гектаров.

Кроме того, на совещании Минниханову представили два новых проекта, которые будут реализованы на «Нижнекамскнефтехиме»: строительство установки этилбензола и стирола, а также установки полистирола.