Минниханов: Инвестпроекты на НКНХ и Казаньоргсинтезе закреплены в соглашении с СИБУРом

Нефтехимические предприятия Татарстана после сделки по приобретению СИБУРом компании «ТАИФ» продолжат реализацию инвестиционных проектов.

Обращаясь с ежегодным Посланием к парламенту республики Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что перед компаниями «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» стоят задачи по вводу собственных энергоустановок — это парогазовые установки на 495 МВт и 250 МВт. «Нижнекамскнефтехиму» предстоит построить этиленовый комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Компании и дальше должны развивать свои производства.

«Дальнейшее обеспечение реализации этих и других важнейших проектов предусмотрено соглашением между Правительством республики и компанией „СИБУР Холдинг“», — сообщил Минниханов.

По его мнению, в целом в республике необходимо развивать не только крупнотоннажное производство полимеров, но и создавать новые перерабатывающие мощности. В числе таких — производство полимерных компаундов компании «ТатхимПласт», которая в этом году запустила вторую очередь. В октябре планируется открыть производство ПАН-прекурсора «Алабуга-Волокно».