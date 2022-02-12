Минниханов: Реагировать на жалобы о повышенных счетах за отопление нужно оперативно

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в республиканском Доме Правительства РТ поручил разобраться с обращениями граждан в связи с повышенными счетами за отопление, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов подчеркнул, что за последнее время в СМИ и социальных сетях появляется много публикаций и сообщений о том, что счета за январь увеличились. Недовольство выражают жители городов, особенно крупных — Казань, Набережных Челнов, Нижнекамска.

«Мы должны отреагировать на эту ситуацию. Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, местным администрациям, вместе с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями нужно по каждому случаю разобраться. Следует провести разъяснительную работу среди населения о причинах, если есть какие-то ошибки — быстро реагировать», — пояснил Президент Татарстана.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, причина больших счетов за отопление — понижение температуры, а тарифы остались прежними.

Минниханов добавил, что эту ситуацию нужно людям разъяснять и поручил держать эту тему на контроле.