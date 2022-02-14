Минниханов: Развивать Камские Поляны за счет туризма не получится, нужно производство

Для развития Камских Полян нужно создавать рабочие места, а для этого необходимо привлекать резидентов в созданный в поселке промышленный парк. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Совета Нижнекамского района.

«За счет туризма развить эту территорию не получится, нам необходимо привлечь серьезное производство. Около 15 тыс. человек населения — это достаточно много. Если мы найдем хорошего резидента — это было бы серьезной поддержкой для Камских Полян», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана при этом обратил внимание на то, что Нижнекамск — это крупный промышленный центр, однако доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте вдвое меньше, чем в среднем по республике. Тот же промпарк «Камские Поляны» заполнен лишь на 12%.

«Ответом на эти вопросы может быть создание условий для создания производств с учетом наличия самого ходового сырья — нефтехимии. Нужно ориентироваться, чтобы появлялись предприятия, которые работают на входе или на выходе крупных производств», — поставил задачу Рустам Минниханов.

Президент РТ также заметил, что подспорьем для развития малого бизнеса является электронная коммерция. По его словам, в 2021 году более 19 тыс. татарстанских поставщиков предлагали свои товары на интернет-площадках. Их годовой оборот приблизился к 20 млрд рублей.