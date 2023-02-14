Минниханов: Развитие собственной энергетики — приоритет для Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления АО «СО ЕЭС» Федором Опадчим. Стороны рассмотрели вопросы развития энергетической системы республики, передает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов отметил, что в регионе функционирует крупнейшая в Поволжье и одна из крупнейших энергетических систем страны. Одним из основных потребителей электроэнергии являются татарстанские промышленные предприятия, которые в 2022 году продемонстрировали уверенный рост. Существенно увеличилось и потребление электрической мощности.

«Наша республика – промышленная. Поэтому развитие собственной энергетики – приоритет для республики. Наша задача сегодня – обеспечить развитие энергосистемы региона и надежное энергоснабжение потребителей», – сказал Раис РТ.

Он подчеркнул, что системный оператор Единой энергетической системы – давний стратегический партнер Татарстана. Опадчий отметил, что благодаря усилиям руководства республики и энергетических компаний энергосистема Татарстана показывает устойчивый рост – она стала пятой из региональных энергосистем страны по абсолютному приросту потребления в 2022 году.

«Максимум потребления мощности уже два года превышает советские показатели. Постоянно реализуются проекты по развитию генерации и сетевой инфраструктуры. Энергосистема Татарстана входит в число лидеров по внедрению инновационных цифровых решений, позволяющих повысить ее эффективность и надежность», – сказал Опадчий.

Видео предоставлено пресс-службой Раиса Татарстана.