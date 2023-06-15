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Экономика 15 июня 2023 12:06

Минниханов: Развитие промпарка «Тура 2.0» позволит создать новые рабочие места

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Минниханов: Развитие промпарка «Тура 2.0» позволит создать новые рабочие места
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о планах развивать территорию промышленного парка «Тура 2.0», отметив, что это позволит создать новые рабочие места. На полях Петербургского международного экономического форума он обсудил с гендиректором «R1» Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским проект нового логокомплекса на территории промпарка.

Минниханов назвал промпарк «Тура 2.0» перспективной площадкой для инвесторов. «Мы будем комплексно развивать эту территорию, что позволит создать дополнительные рабочие места», – приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.

Напомним, на территории промпарка планируется построить многофункциональный производственно-логистический комплекс, который будет включать в себя зону малых предприятий, логистический парк и зону «Лайт индастриал».

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