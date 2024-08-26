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Минниханов: Развитие нефтепереработки и химии - это наша стратегическая задача
Нефтегазохимический комплекс — это основа экономики Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании Татарстанского нефтегазохимического форума.
«И качественная ресурсная база, те технологические решения, которые мы сегодня имеем очень важны», — сказал он.
Минниханов отметил, что больше 70 лет на территории республики добывается нефть и постоянно идут новые разработки, которые позволяют обеспечивать промышленную добычу.
«Уровень добычи 35 млн тонн в год, что связано с соглашением ОПЕК. Мы можем и больше», — добавил Раис Татарстана.
Он подчеркнул, что сегодня республика перерабатывает более 23 млн тонн нефти в год с высокими показателями эффективности.
«У нас два больших комплекса с высокой эффективностью и дальнейшее развитие нефтепереработки и химии — это наша стратегическая задача. Но основа — это наша сырьевая база», — считает Минниханов.
Еще Минниханов напомнил, что главное в любой отрасли — это квалифицированные кадры. По его словам, в последние годы идет серьезное реформирование высшей школы, создаются инженерные школы, и республика во всех этих процессах активно участвует.
Сегодня, как сказал руководитель республики, происходит объединение усилий науки и бизнеса.
«Жизнь заставила нас пересмотреть многие наши подходы. Если раньше некоторые наши коллеги считали, что все это — технологии — мы можем где-то купить, то сегодня ситуация изменилась. Не все можно купить», — считает Раис Татарстана.
Завершая выступление, он заявил, что современные технологии нуждаются в поддержке государства. По его словам, необходимо наладить тесное взаимодействие между научными организациями, компаниями-недропользователями и государством, чтобы конструктивно работать в данном направлении.
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