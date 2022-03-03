Минниханов: Развитие инфраструктуры пригородов нужно решать с застройщиками

При строительстве жилых домов в пригородах строительные компании должны участвовать и в развитии социальной инфраструктуры - возведении поликлиник, детсадов и школ. Такое мнение озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами в преддверии Международного женского дня.

«Мы должны решать эту проблему все вместе, один муниципалитет не решит. При принятии решения застройщик тоже должен участвовать: или поликлинику сделать, или детский садик. Есть республиканские программы <…> Вообще, комплексная застройка в этом и заключается – в развитии транспортной, социальной инфраструктуры. Это то, что необходимо жильцам», – сказал Минниханов.

Президент РТ обратил внимание, что темпы жилого строительства пока опережают обеспечение этих микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой.

«Это наше упущение, это связано с финансированием. Школа на 1,2 тыс. учеников стоила 1,4 млрд, а сейчас ушла за 2 млрд рублей. Это большие ресурсы», – пояснил руководитель республики.

Президент Татарстана также отметил, что в республике не решена проблема со строительством инфраструктуры для многодетных семей. «Мы бесплатно раздали земли, а инфраструктуры нет. По расчетам, которые были сделаны 5–7 лет назад, на тот объем инфраструктуры нужно было 40-45 млрд рублей, это огромные цифры. Без серьезной федеральной поддержки эти вопросы будут решаться непросто», - уточнил Рустам Минниханов.