Минниханов: Развитие экономики без транспортной инфраструктуры невозможно

Развитие экономики без транспортной инфраструктуры невозможно. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на сессии «Трансграничные грузоперевозки: вызовы и горизонты возможностей», которая прошла на форуме «РОСТКИ».

«Торговый оборот между Россией и Китаем ежегодно увеличивается. Это требует более эффективных и масштабных логистических решений», – сказал руководитель республики.

Он убежден, что создание специализированных терминалов, дополнительных железнодорожных веток и модернизация портового оборудования повысят оперативность обслуживания грузов. «А международные транспортные коридоры станут ключевыми элементами логистики, которые объединяют Россию с государствами Азии и Ближнего Востока», – добавил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан – активный участник внешнеэкономической деятельности. Республика развивает торговлю с 133 странами. Так, товарооборот с Китаем в прошлом году вырос в два раза и достиг 3 млрд долларов.

«Татарстан обладает мощной базой экспортных грузов. Это продукция нефтехимии и нефтепереработки, машиностроительная продукция и агропромышленного комплекса. Дальнейшее развитие внешней торговли зависит от повышения качества транспортной инфраструктуры и налаженной логистики», – заметил руководитель республики.

По его словам, у Татарстана есть вся необходимая линейка транспорта. Большой объем грузов отправляется по железной дороге – 39 млн тонн за прошлый год. По воде в 2023 году перевезено более 30 млн тонн грузов.

Минниханов отметил, что в республике создан мощный автотранспортный каркас. Он упомянул, что в прошлом году открылось движение по новой трассе М12 «Восток». Скоростная дорога позволяет за шесть с половиной часов доехать от Москвы до Казани.

«Этот маршрут хорошо входит в международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай" и скоростной маршрут "Юго-Западная хорда" в увязке с проектом "Меридиан"», – констатировал Раис РТ.

Что касается воздушного транспорта, то в Татарстане работают три современных аэропорта. Аэропорт Казани во время саммита БРИКС одновременно обслуживал 33 широкофюзеляжных борта, сообщил руководитель республики.

Кроме того, по его словам, в Татарстане развиваются логистические комплексы. Например, в Нижнекамском узле функционирует логистический центр ОЭЗ «Алабуга» проектной мощностью 2 млн тонн в год. Он носит имя Дэн Сяопина.

Минниханов напомнил, что в 2017 году в Казани запущен Логистический центр «Почты России», который обслуживает более 12 млн жителей Поволжья. На сегодня через почтово-таможенный пункт прошло около 30 млн тонн международных заказов из Китая.

«В настоящее время данный логоцентр принимает и сортирует международные отправления, которые поступают грузовыми самолетами, железнодорожным и автомобильным транспортом. Отправляет по 167 направлениям по всей России», – заявил он.

Раис РТ также заметил, что в 2022 году во Владивостоке Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве в развитии контейнерных перевозок с транспортной группой FESCO. Тогда был отправлен первый контейнерный поезд регулярного сервиса FESCO Kazan по доставке грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. За год по этому маршруту перевезено 60 тыс. тонн продукции.

«Единое взаимодействие всех видов транспорта при грузовом перевозочном процессе позволит наладить логистику с выходом на страны Центральной и Восточной Азии, Каспийского и Черноморского бассейнов, Персидского залива», – заключил Минниханов.