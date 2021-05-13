Минниханов рассказал Путину о психологической помощи ученикам казанской гимназии

Ученикам подвергшейся нападению казанской гимназии №175 и их родителям оказывается психологическая помощь. Об этом на правительственном совещании с участием Президента России Владимира Путина рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«145 детей и 89 родителей получили психиатрическую помощь. И эта работа продолжается, в ней задействованы 145 психологов республики, и помогают наши коллеги из Москвы», — отметил в своем докладе о ликвидации последствий трагедии Президент РТ.

Кроме того, по словам Минниханова, медики и сотрудники социальных служб провели подомовой обход и осмотрели всех детей, находившихся в школе в момент атаки. «Их было 714. Всем нуждающимся оказана необходимая помощь», — уточнил он.